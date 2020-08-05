فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في القاهرة مصر

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فابو للمعدات الثقيلة ١٢ يوليو · #جديد_فـابـو👉👉 كلارك فابو - فوركليفت فابو ال 4.5 طن Diesel تحميل :4.5 طن ارتفاع الشوكه : 3000 mm حجم الشوكة : 1220 × 150 × 50 نظام : هيدورليك موديل : 2019 تابع كل ما هو جديد في عالم المعدات الثقيلة عبر صفحتنا على الفيس بوك : / او على تويتر : ;تواصل معنا: 002-01013333481 047-3107078 #فـابو_المستقبل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فابو
التليفون: 01098987479

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- Kafr al-Sheikh City
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/8/2020
رقم الإعلان: 2064284
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات عيون لمجمع طبى مميز بمكة

مطلوب اخصائيات عيون لمجمع طبى مميز بمكة

(فرصة عمل)

مطلوب لمجمع طبى مميز بمدينة مكة فى المملكة العربية السعودية أخصائيات عيون خبرة لاتقل عن سنتين بعد ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

5/8/2020
صورة الاعلان: تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم )

تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
صورة الاعلان: كاب شيفات - مرايل جلد

كاب شيفات - مرايل جلد

(للبيع)

كاب شيفات - مرايل جلد 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
صورة الاعلان: caps graduation

caps graduation

(للبيع)

caps graduation 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات و ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
صورة الاعلان: يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار )

يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار 01223182572 ) في حاجة الى شركة زي موحد في مصر لعملك؟ تبحث عن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
صورة الاعلان: مصانع الملابس الطبية فى مصر

مصانع الملابس الطبية فى مصر

(للبيع)

مصانع الملابس الطبية فى مصر 01200561116 ملابس طبية بالجملة ملابس طبية للمستشفيات بالعمليات موديلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
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صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك وخليك مبسوط طول الصيف

في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك وخليك مبسوط طول الصيف

(للتقسيط)

في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك وخليك مبسوط طول الصيف واعزم عيلتك واصحابك في اجمل جو والشاليه 90م (2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

110,000 جنيه

4/8/2020
صورة الاعلان: تعالي استمتع بمشاهدة الحضارة الفرعونية وخدلك شاليه السخنة

تعالي استمتع بمشاهدة الحضارة الفرعونية وخدلك شاليه السخنة

(للبيع)

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستمتع كل يوم بمشاهدة الحضارة الفرعونية جمب شاليه وكمان هتشوف كل يوم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

128,000 جنيه

4/8/2020
صورة الاعلان: صيف في راس سدر واستمتع بأجمل بالخدمات

صيف في راس سدر واستمتع بأجمل بالخدمات

(للبيع)

امتلك شاليه في راس سدر واستمتع بكل الخدمات اللي جمب شاليهك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

88,000 جنيه

4/8/2020
صورة الاعلان: جمب الاكوا بارك امتلك شاليه ف راس سدر

جمب الاكوا بارك امتلك شاليه ف راس سدر

(للتقسيط)

جمب الاكوا بارك وحمامات السباحة امتلك شاليهك في راس سدر بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد والشا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

76,000 جنيه

4/8/2020
صورة الاعلان: إدارة سياسات الائتمان والذمم المدينة

إدارة سياسات الائتمان والذمم المدينة

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن إدارة سياسات الائتمان وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

4/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية جلدية لمجمع طبى ببريدة

مطلوب اخصائية جلدية لمجمع طبى ببريدة

(فرصة عمل)

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

4/8/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع بالقاهرة الجديدة

شقق للبيع بالقاهرة الجديدة

(للبيع)

لراغبى السكن فى القاهرة الجديدة بكمبوند سراى احد مشاريع شركة مدينة نصر للآسكان والتعمير احجز شقتك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/8/2020
صورة الاعلان: كمبوند سراى القاهرة الجديدة

كمبوند سراى القاهرة الجديدة

(للبيع)

تصميم كمبوند سراي القاهرة الجديدة بأحدث التصميمات حيث ان المبانى مبنية على 18% فقط من مساحه الكليه ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/8/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع فى كمبوند سراي مدينة المستقبل

شقق للبيع فى كمبوند سراي مدينة المستقبل

(للبيع)

تصميمات كمبوند سرايا القاهرة الجديدة وحين نتحدث عن التصميمات الخاصة فى كمبوند سراي القاهرة الجديده .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/8/2020
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