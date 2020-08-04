فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 كيفية اختيار اللودر 💯👌1. اللودر الذي يحدد سرعة القيادة المطلوبة وفقًا لظروف العمل 💯👌بالنسبة للخامات السائبة أو عالية الكثافة أو منخفضة الكثافة مثل التربة وفحم الكوك وما إلى ذلك ، نظرًا لظروف التشغيل المختلفة ، فإن اختيار اللودر له أيضًا اختلاف كبير. 👌💯2 . اللودر الذي يحدد الحمل المقنن المطلوب وفقًا لمقدار العملية 👌💯من أجل تحقيق أفضل فائدة اقتصادية ، يقوم مستخدم اللودر بشراء اللودر بوزن أكبر من أجل