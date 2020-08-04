(للبيع)
|فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 كيفية اختيار اللودر 💯👌1. اللودر الذي يحدد سرعة القيادة المطلوبة وفقًا لظروف العمل 💯👌بالنسبة للخامات السائبة أو عالية الكثافة أو منخفضة الكثافة مثل التربة وفحم الكوك وما إلى ذلك ، نظرًا لظروف التشغيل المختلفة ، فإن اختيار اللودر له أيضًا اختلاف كبير. 👌💯2 . اللودر الذي يحدد الحمل المقنن المطلوب وفقًا لمقدار العملية 👌💯من أجل تحقيق أفضل فائدة اقتصادية ، يقوم مستخدم اللودر بشراء اللودر بوزن أكبر من أجل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فابو
|التليفون:
|01098987479
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- Kafr al-Sheikh City
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064222
500 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
162,000 جنيه
182,000 جنيه
5,555 ريال
30 ريال
110,000 جنيه
128,000 جنيه
88,000 جنيه
76,000 جنيه
اتصل
1 جنيه
108,000 جنيه