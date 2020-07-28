(للبيع)
|فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 👌✔️الحفار هى اله مصممة للاعمال الصعبة والشاقة ✔️👌وتتميز بدرجة عاليه من الدقة والاداء 👌💪وهى مجهزة بتقنية التشغيل عن بعد 👌💪لتقليل الوقت والتكاليف 👌💪وتوفير معلومات عن كفاءة المعدة 👌💯استهلاك الوقود بنسبة اقل 💯✔️تكاليف صيانة اقل 👌💪فترة ضمان تواصل الان من خلال الرقم المباشر 📞 002-01013333481 047-3107078 🌐او زيارة صفحتنا على الفيس بوك: ;اوزيارة قناتنا على يوتيوب:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فابو
|التليفون:
|01098987479
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- Kafr al-Sheikh City
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064074
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