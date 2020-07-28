فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 👌✔️الحفار هى اله مصممة للاعمال الصعبة والشاقة ✔️👌وتتميز بدرجة عاليه من الدقة والاداء 👌💪وهى مجهزة بتقنية التشغيل عن بعد 👌💪لتقليل الوقت والتكاليف 👌💪وتوفير معلومات عن كفاءة المعدة 👌💯استهلاك الوقود بنسبة اقل 💯✔️تكاليف صيانة اقل 👌💪فترة ضمان تواصل الان من خلال الرقم المباشر 📞 002-01013333481 047-3107078 🌐او زيارة صفحتنا على الفيس بوك: ;اوزيارة قناتنا على يوتيوب: