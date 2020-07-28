فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في كفر الشيخ مصر

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فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 👌✔️الحفار هى اله مصممة للاعمال الصعبة والشاقة ✔️👌وتتميز بدرجة عاليه من الدقة والاداء 👌💪وهى مجهزة بتقنية التشغيل عن بعد 👌💪لتقليل الوقت والتكاليف 👌💪وتوفير معلومات عن كفاءة المعدة 👌💯استهلاك الوقود بنسبة اقل 💯✔️تكاليف صيانة اقل 👌💪فترة ضمان تواصل الان من خلال الرقم المباشر 📞 002-01013333481 047-3107078 🌐او زيارة صفحتنا على الفيس بوك: ;اوزيارة قناتنا على يوتيوب:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فابو
التليفون: 01098987479

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- Kafr al-Sheikh City
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/7/2020
رقم الإعلان: 2064074
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع شكائر منسوجة "3x1" - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع شكائر منسوجة "3x1"

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع شكائر منسوجة "3x1" 🔥 *الماكينة تعمل كوحده متكاملة لإنتاج الشكائر المن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

28/7/2020
صورة الاعلان: فابو للمعدات الثقيلة - في كفر الشيخ مصر

فابو للمعدات الثقيلة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

لودر فابو . ⚡️💪 مستقبل المعدات الثقيلة في مصر والوطن العربي .👌 فابو ال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: مشروع تصنيع عبوات البلاستيك بأشكال واحجام مختلفه للتعبئة الغذائية - في كفر الشيخ مصر

مشروع تصنيع عبوات البلاستيك بأشكال واحجام مختلفه للتعبئة الغذائية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مشروع تصنيع عبوات البلاستيك بأشكال واحجام مختلفه للتعبئة الغذائية فـكـرة مـشـروع مـربـح جـدا مـن شـ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

16/6/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغطاء الايس كريم.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

16/6/2020
صورة الاعلان: فابو للمعدات الثقيلة - في كفر الشيخ مصر

فابو للمعدات الثقيلة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 إنن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

16/6/2020
صورة الاعلان: ماكينات تصنيع العلب الكرتونية - في كفر الشيخ مصر

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية تقدم شركة دالتكس ايجيبت لماكينات و خطوط انتاج العلف الكرتونية , لكل را.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

13/6/2020
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صورة الاعلان: ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

📝لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي شركة دالتكس كان لازم تقدم لعملائها الحل 👌&#.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: ماكينة الات تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي - في كفر الشيخ مصر

ماكينة الات تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي 👌 - تعتبر الماكينة من اسرع المع.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

1,544 جنيه

21/5/2020
صورة الاعلان: مفتت العلف " Crumbler " - في كفر الشيخ مصر

مفتت العلف " Crumbler "

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مفتت العلف " Crumbler " * تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط ان.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

874 جنيه

20/5/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة) - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة) - تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية ( دوبل , س.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

233 جنيه

20/5/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية ( 60 الى 65 كوب/الدقيقة) - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية ( 60 الى 65 كوب/الدقيقة)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية ( 60 الى 65 كوب/الدقيقة) تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية يتم التص.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

474 جنيه

18/5/2020
صورة الاعلان: الات مجزر دواجن الى - في كفر الشيخ مصر

الات مجزر دواجن الى

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مشروع مجزر دواجن الى مشروع مجزر دواجن آلي لذبح وتنظيف وتغليف الدواجن والطيور بغرض بيعها الى جهات مت.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

899 جنيه

18/5/2020
صورة الاعلان: مكابس اعلاف_معدات مصانع الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

مكابس اعلاف_معدات مصانع الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مـمـيـزات الـمـكـبـس : يتميز مكبس الجوهري بوجود محرك رئيسي واحد ينقل الحركة عن طريق صندوق تروس يعطي.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

985 جنيه

17/5/2020
صورة الاعلان: الات ومعدات تجهيزات مصانع الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

الات ومعدات تجهيزات مصانع الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💯👌استلم مصنعك على التشغيل 💯👌تقدم شركة الجوهرى لجميع العملاء مصنعك ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

525 جنيه

16/5/2020
صورة الاعلان: معـدات إنـتـاج السيلاچ - في كفر الشيخ مصر

معـدات إنـتـاج السيلاچ

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

معـدات إنـتـاج السيلاچ - يتوفر لدى شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف " خطوط إنتاج السيلاچ الثاب.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

752 جنيه

13/5/2020
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