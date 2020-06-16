فابو للمعدات الثقيلة

(للبيع)
|لودر فابو . ⚡️💪 مستقبل المعدات الثقيلة في مصر والوطن العربي .👌 فابو التميز رقم 1 في مصر 💪💪⚡️⚡️ ((((كل معداتنا قـوه وتـحـمـيـل مـن حـديـد ))) 💪👇
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فابو ايجيبت
|التليفون:
|01013333481
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|العنوان:
|كفرالشيخ- كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060936
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