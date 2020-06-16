فابو للمعدات الثقيلة

لودر فابو . ⚡️💪 مستقبل المعدات الثقيلة في مصر والوطن العربي .👌 فابو التميز رقم 1 في مصر 💪💪⚡️⚡️ ((((كل معداتنا قـوه وتـحـمـيـل مـن حـديـد ))) 💪👇