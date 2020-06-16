فابو للمعدات الثقيلة

(للبيع)
|فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 إننا نمتلك سنوات من الخبره ما يؤهلنا لثقة عملائنا الكرام .☝️ نسترشد بالماضي ويدفعنا المستقبل . 💪 يمكنك الاعتماد علي فابو لتوفير أفضل المعدات الثقيله لمشاريعك .👌👌 معدات تم تسليمها من قبل 👇👇👇👇 / تواصل الان من خلال الرقم المباشر 📞 002-01013333481 047-3107078 #فابو_المستقبل #مستقبل_المعدات_الثقيله_في_الوطن_العربي #افضل_المعدات_الثقيله
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسر مصطفى الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري- كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060907
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