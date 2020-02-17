غير مودك وقضي الويك اند في السخنة

(للتقسيط)
|امتلك في لاسيرينا السخنة وغير مودك وقضي الويك اند براحتك في اي وقت طول ايام السنة وكمان استثمر براحتك في اي وقت وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومن وحراسة 24 ساعة وخدمات تانية كتير وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|312,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053086
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