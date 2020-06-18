غير مودك وصيف مع صحابك كل يوم في راس سدر

امتلك شاليه في لاسيرينا باي راس سدر وغير مودك كل يوم وصيف مع صحابك طول ايام السنة وامتلك شاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات الترفيهية حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد وملاعب رياضية وجيم وخدمات تانية كتير كلمنا علي 01279848994 واعرف باقي التفاصيل