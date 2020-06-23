غير مودك وروح علي راس سدر وصيف براحتك

غير مودك وتعالي امتلك شاليه خاص بيك انت واسرتك في راس سدر وصيف في اي وقت بعيد عن الزحمة وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتسقيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر