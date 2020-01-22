غير مودك وروح السخنة مع صحابك

غير مودك وامتلك في لاسيرينا السخنة و روح في اي وقت مع صحابك وقضي الويك اند اي وقت طول ايام السنة وهتلعب وتتبسيط بالباراشوت والبنانا وكمان منطقة ملاعب وهتسهر براحتك في الكافيهات والمطاعم والشاليه مساحته 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 عشان تعرف تفاصيل اكتر