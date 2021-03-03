غير مودك وامتلك شاليه بحديقة فى ماليبو السخنة

(للتقسيط)
|مودك هيتغير بامتلاك شاليه باجمل حديقة وكمان شايف البحر فى السخنة استلام فورى مع خدمات متميزة شاليهك تشطيب كامل 110 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام + حديقة روعة ) قريب من مول تجارى عشان تعمل احلى شوبينج و حمامات سباحة و ملاعب تنس استلام فورى وباقساط مريحة جدا بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى ماليبو السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|ماليبو السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|368,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085938
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