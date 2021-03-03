غير مودك وامتلك شاليه بحديقة فى ماليبو السخنة

مودك هيتغير بامتلاك شاليه باجمل حديقة وكمان شايف البحر فى السخنة استلام فورى مع خدمات متميزة شاليهك تشطيب كامل 110 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام + حديقة روعة ) قريب من مول تجارى عشان تعمل احلى شوبينج و حمامات سباحة و ملاعب تنس استلام فورى وباقساط مريحة جدا بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى ماليبو السخنة