غير مودك مع اصحابك وروح علي راس سدر

(للتقسيط)
|غير مودك وروح علي راس سدر مع اصحابك وقضي احلي مصيف بعيد عن الزحمة وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|88,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062409
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