غير مودك مع اصحابك وروح علي راس سدر

غير مودك وروح علي راس سدر مع اصحابك وقضي احلي مصيف بعيد عن الزحمة وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر