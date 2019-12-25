غير مستقبلك للاحسن وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: غير مستقبلك للاحسن وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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خلى مستقبلك افضل وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية 155م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر+ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) بالقرب من الحى الحكومى وارض المعارض والنهر الاخضر والمدينة الطبية بسعر متر قليل واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وخلى مستقبلك احسن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 165,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/12/2019
رقم الإعلان: 2046576
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24/12/2019
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24/12/2019
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24/12/2019
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