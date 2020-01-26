غير روتين مصيفك وامتلك شاليه علي البحر في راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليه في راس سدر علي البحر وغير روتين مصيفك وكمان ممكن تروح في اي وقت وممكن تستثمر فيه زي مانت عاوز وخدماتك كلها جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومحلات تجارية وغيرهم كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|68,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050548
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