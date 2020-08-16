غير روتين حياتك وتعالي صيف في راس سدر

تعالي امتلك شاليه في راس سدر وغير روتين حياتك وصيف مع اولادك في لاسيرينا باي والشاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط ع اطول فترة سداد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات غيرهم كتير اتصل ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب