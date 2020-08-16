غير روتين حياتك وتعالي صيف في راس سدر

(للتقسيط)
|تعالي امتلك شاليه في راس سدر وغير روتين حياتك وصيف مع اولادك في لاسيرينا باي والشاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط ع اطول فترة سداد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات غيرهم كتير اتصل ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|قرية لاسيرينا باي راس سدر- القاهرة
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|73,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065202
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