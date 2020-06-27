غير رؤيتك للاستثمار وامتلك محلك فى Pyramids Mall

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: غير رؤيتك للاستثمار وامتلك محلك فى Pyramids Mall - في القاهرة مصر

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رؤيتك للاستثمارهتتغير بامتلاك محلك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية امام فندق الماسة مباشرة وقريب من الحى الحكومى والمنطقة المركزية تشطيب رخام +محارة باكبر عائد استثمارى وهتاخد فائدة لحد الاستلام باقساط طويلة جدا بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وغير رؤيتك للاستثمار فى Pyramids Mall
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 430,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/6/2020
رقم الإعلان: 2061673
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21/6/2020
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21/6/2020
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