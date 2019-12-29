غير حياتك واستثمر فلوسك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك في العاصمة الادارية واستثمر فلوسك وغير حياتك للأحسن وسط كل الخدمات نادي رياضي ومحلات تجارية وكيدز اريا وجيم وسبا وخدمات تانية كتير والشقة 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا علي 01279848994 واعرف اكتر عن شقتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046967
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