غير حياتك للافضل وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|حياتك هتتغير للافضل بامتلاك شقة فى تاون جيت بالعاصمة الادارية ع اجمل لاند سكيب وبحيرات صناعية وع بعد دقائق من مطار العاصمة والجامعة الروسية ومستشفيات ومدارس شقتك 220م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس ) باطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وخلى حياتك افضل فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|205,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054031
450,000 جنيه
196,000 جنيه
242,000 جنيه
450,000 جنيه
2,300,000 جنيه
1,000,000 جنيه
174,000 جنيه
190,000 جنيه
215,000 جنيه
2,700,000 جنيه
2,000,000 جنيه
1,500,000 جنيه
3,000,000 جنيه
170,000 جنيه
190,000 جنيه