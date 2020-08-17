غير حياتك للاحسن وامتلك محل في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|غير حياتك للأحسن وامتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة واستثمر في اكبر مول بالعاصمة smart mall في منطقه ال Dawn Tawn بجانب منطقة الجامعات العالمية وع بعد دقائق من النهر الاخضر و محور بن زايد والمحل 30م تشطيب كامل بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل ع 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|336,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065227
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