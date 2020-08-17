غير حياتك للاحسن وامتلك محل في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
غير حياتك للأحسن وامتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة واستثمر في اكبر مول بالعاصمة smart mall في منطقه ال Dawn Tawn بجانب منطقة الجامعات العالمية وع بعد دقائق من النهر الاخضر و محور بن زايد والمحل 30م تشطيب كامل بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل ع 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 336,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/8/2020
رقم الإعلان: 2065227
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11/8/2020
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11/8/2020
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8/8/2020
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8/8/2020
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