غير حياتك للاحسن وامتلك في العاصمة الادارية

(للبيع)
|اسكن في العاصمة الادارية الجديدة وغير حياتك للاحسن وخليك دايما مميز وشقتك بجانب حي السفارات وبالقرب من منطقة الوزارات والقصر الرئاسي وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وملاعب رياضية ومدارس ومستشفيات وكيدز اريا وخدمات تاني كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف اسم الكمبوند
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|176,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058988
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