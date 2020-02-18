غير حياتك للاحسن واسكن في العاصمة الادارية الجديدة في الهدوء وبعيد عن الزحمة وعيش في استرخاء وجمب النافورة الراقصة وقريبة من النهر الاخضر وكمان جمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي ومول تجاري وغيرهم كتير وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة