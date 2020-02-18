(للبيع)
|غير حياتك للاحسن واسكن في العاصمة الادارية الجديدة في الهدوء وبعيد عن الزحمة وعيش في استرخاء وجمب النافورة الراقصة وقريبة من النهر الاخضر وكمان جمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي ومول تجاري وغيرهم كتير وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|166,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053241
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