(للبيع)
|غير جو وتعالي امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وسط المعالم الحضارية المصرية ونهر النيل والاهرامات وابو الهول ومعبد الكرنك والمتحف المصرى وبرج القاهرة وغيرهم كتير وشاليهك جمب حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|273,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056129
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