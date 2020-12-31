غير جو في اي وقت في السنه وامتلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)
|لوعايز شاليه باقل مقدم وبالتقسيط المريح هتلاقيه مع روزا شاليهك بجاردن بمساحة 62م مكون من (غرفة+حمام+تراس+مطبخ امريكي+ريسبشن).-واستمتع بخدمات القرية: بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل وتراك لركوب العجل والخيل ومجمع كافيهات وصاله جيم و مرسي للصيد ومرسي لليخوت -بمقدم 62 الف وانظمة سداد تصل الي 72 شهر للتواصل فون او واتس 010113937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078306
130,000 جنيه
68,000 جنيه
56,000 جنيه
84,000 جنيه
56,000 جنيه
120,000 جنيه
62,000 جنيه
115,000 جنيه
68,000 جنيه
84,000 جنيه
67,000 جنيه
67,000 جنيه
(للبيع)- في جنوب سيناء مصر
68,000 جنيه
68,000 جنيه
62,000 جنيه