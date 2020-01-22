غير الروتين وصيف في راس سدر

غير روتين حياتك وامتلك شاليهك في راس سدر وصيف او شتي براحتك في اي وقت في السنة و ده لأن الجو معتدل طول السنة في راس سدر وشاليهك جمب كل الخدمات من حمامات سباحة وكيدز اريا واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير والشاليه 85م (2غرفة+حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف اسم القرية