غير الروتين وصيف في راس سدر

(للبيع)
|غير روتين حياتك وامتلك شاليهك في راس سدر وصيف او شتي براحتك في اي وقت في السنة و ده لأن الجو معتدل طول السنة في راس سدر وشاليهك جمب كل الخدمات من حمامات سباحة وكيدز اريا واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير والشاليه 85م (2غرفة+حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف اسم القرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|57,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050099
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