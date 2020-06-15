غلايات بخار

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
غلايات بخار من 150 كجم حتى 12 طن جديدة انتاج مصنعنا بالعاش من رمضان مرخصة ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية والانجليزية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هند
التليفون: 01033350954

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: B1- العاشر من رمضان
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/6/2020
رقم الإعلان: 2060837
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع في العاصمة الادارية بدون فوائد

شقة للبيع في العاصمة الادارية بدون فوائد

(للبيع)

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وهتطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة والشقة 158م (4غرفة+4.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

202,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: فرصتك بأمتلاكك شقة في العاصمة جتلك لحد عندك

فرصتك بأمتلاكك شقة في العاصمة جتلك لحد عندك

(للبيع)

فرصتك بأمتلاكك شقة في العاصمة الادارية الجديدة جتلك لحد عندك في كمبوند zavani ارقي واهدي كمبوند بالع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: في العاصمة الجديدة اسكن جمب كل الخدمات وخليك مميز

في العاصمة الجديدة اسكن جمب كل الخدمات وخليك مميز

(للتقسيط)

في العاصمة الادارية الجديدة امتلك شقتك وخليك جمب كل الخدمات اللي هتحتاجها انت اسرتك من مطاعم وكافيها.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

302,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالسروق

شقة للبيع بالسروق

(للبيع)

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

(للبيع)

شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب الشركه تقوم بتجارة جميع انواع الأخشاب والمسطحات للإست.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

444 دولار

15/6/2020
صورة الاعلان: مدرس لغة عربية عربية مصرى محترم لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية بمقابل

مدرس لغة عربية عربية مصرى محترم لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية بمقابل

(فرصة عمل)

I'm Egyptian teacher of arbec انا مدرس لغة عربية مصرى محترم نشيط لتعليم اللغة العربية.
العنوان:

الجيزة - مصر

3 دولار

15/6/2020
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صورة الاعلان: مدرس لغة عربية عربية مصرى محترم لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية بمقابل

مدرس لغة عربية عربية مصرى محترم لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية بمقابل

(فرصة عمل)

I'm Egyptian teacher of arbec انا مدرس لغة عربية مصرى محترم نشيط لتعليم اللغة العربية خبرة عشرون.
العنوان:

الجيزة - مصر

3 دولار

15/6/2020
صورة الاعلان: كبائن للتعقيم

كبائن للتعقيم

(للبيع)

✅ وحدة التعقیم مصنوعة من الألومنيوم المغطى بالكلادينج والشاسية الداخلي من القوائم الحديد.
العنوان:

الجيزة - مصر

-1 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم )

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01200561116 يونيفورم حضانات يونيفورم رياض اطفال محل بيع يونيفورم حض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم housekeeping

يونيفورم housekeeping

(للبيع)

يونيفورم housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: علي احلي بحر صيفك كل يوم في لاسيرينا السخنة

علي احلي بحر صيفك كل يوم في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

علي احلي بحر صيف كل يوم في لاسيرينا السخنة وافرح مع اصحابك او عيلتك وخليك دايما مبسوط وشاليهك 115م (.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

308,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة بالتقسيط المريح

شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة بالتقسيط المريح

(للتقسيط)

شاليه للبيع علي اكبر اكوا بارك في لاسيرينا السخنة يلا امتلك دلوقتي وفرح اولادك وصيف براحتك في اي وقت.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: في راس سدر امتلك شاليه علي الاكوا بارك وفرح اولادك

في راس سدر امتلك شاليه علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)

امتلك شاليه في راس سدر علي الاكوا بارك وحمامات السباحة وفرح اولادك وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: شاليهك مستنيك في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد

شاليهك مستنيك في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد

(للتقسيط)

فرصتك جت لحد عندك وشاليهك مستنيك في راس سدر بأقل سعر وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد والشالي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

81,000 جنيه

15/6/2020
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