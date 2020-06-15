(للبيع)
|غلايات بخار من 150 كجم حتى 12 طن جديدة انتاج مصنعنا بالعاش من رمضان مرخصة ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية والانجليزية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هند
|التليفون:
|01033350954
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|العنوان:
|B1- العاشر من رمضان
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060837
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