(للبيع)
|غسالة بلت ان - افران كهرباء- افران بلت ان– غسالة اطباق ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانيه KO610TCX سم فرن 10 وظايف فرن65لتر فرن موفرة للطاقة فرن بها تنظيف ذاتي فرن بها نظام تبريد ذكي غسالات اطباق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|برنرتك
|التليفون:
|01200015170
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|العنوان:
|16 البطل احمد عبد العزيز المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052095
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