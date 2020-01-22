غسالة بلت ان - افران كهرباء- افران بلت ان– غسالة اطباق

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
غسالة بلت ان - افران كهرباء- افران بلت ان– غسالة اطباق ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانيه KO610TCX سم فرن 10 وظايف فرن65لتر فرن موفرة للطاقة فرن بها تنظيف ذاتي فرن بها نظام تبريد ذكي غسالات اطباق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: برنرتك
التليفون: 01200015170

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 16 البطل احمد عبد العزيز المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/2/2020
رقم الإعلان: 2052095
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