غرف مفروشة للايجار للطالبات بالحي الثاني بمدينة 6 أكتوبر

(للإيجار)
|توجدغرف مفروشة للايجار للطالبات بالحي الثاني بمدينة 6 أكتوبر, قريبة من جامعة 6 أكتوبر وجامعة نوال الديجوي مطلوب 1000 ج شهريا علي من يرغب الاتصال بالارقام التالية (إتصال & واتس أب) 01149737779 - 01095454355 - There are furnished rooms for rent for female students in the second district of 6th of October city, close to 6th of October University and Nawal Al Degwi University - Asking 1000 EGP per month - Anyone wishing to contact the following numbers (Call and/or whats-app): 01149737779 - 010954
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sshaalan
|التليفون:
|01149737779
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|العنوان:
|بالحي الثاني بمدينة 6 أكتوبر, قريبة من جامعة 6 أكتوبر وجامعة نوال الديجوي- الحي الثاني
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103329
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