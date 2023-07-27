غرفتين نوم مذهلة مع كافة الخدمات ومبرد مجاني في شارع حمدان

(For Rent)
|2 غرفة نوم - غرفة معيشة/ طعام -مطبخ - حمام - مخزن / غرفة خادمة - تواليت الرقم المرجعي : AP982105 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم لإدارة العقارات : 026592300 - 0501226597 رخصة التسجيل العقاري : 53733 لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا | www.finehomeint.com يمكنك أيضًا زيارة | Facebook
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة فاين هوم للعقارات
|Telephone:
|0501226597
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- شارع حمدان
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|27/7/2023
|Ad Number:
|2239611
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call