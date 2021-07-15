(للبيع)
|غرفة نوم كاملة + 2 مرتبة وانتريه زان 4 فوتيه و2 كنبة وشيزلونج طبى +نيش وبوفيه قشرة بمراية 200سم×120 و8 كرسى سفرة زان ومكتبة .السعر /16500 لدواعى السفر العصافرة ش 45 ت01117687351
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|على عبد العال
|التليفون:
|01117687351
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|العنوان:
|ش45- المنتزة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|165,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100160
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