غرفة نوم كاملة + 2 مرتبة وانتريه زان 4 فوتيه و2 كنبة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
غرفة نوم كاملة + 2 مرتبة وانتريه زان 4 فوتيه و2 كنبة وشيزلونج طبى +نيش وبوفيه قشرة بمراية 200سم×120 و8 كرسى سفرة زان ومكتبة .السعر /16500 لدواعى السفر العصافرة ش 45 ت01117687351
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: على عبد العال
التليفون: 01117687351

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العنوان: ش45- المنتزة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 165,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/7/2021
رقم الإعلان: 2100160
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السعر
تاريخ الإعلان
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15/7/2021
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15/7/2021
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الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم

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15/7/2021
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مواظفين استقبال

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15/7/2021
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15/7/2021
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15/7/2021
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15/7/2021
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15/7/2021
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15/7/2021
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15/7/2021
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