غرفة مفروشة على مستوى راقي ميدان الحصري 6 أكتوبر

(للإيجار)
|غرفة مفروشة للشباب أو للرجال للإيجار داخل شقة بكامل التجهيزات – موقع متميز جدا و راقي في قلب المدينة وبجانب جامعة 6 أكتوبر وميدان الحصري وجميع الخدمات المعيشية ، الغرفة داخل شقة تشطيب هاي سوبر لوكس & – كل غرفة لها خصوصية واستقلالية خاصة بها. & – المعروض للإيجار هو غرفة لشخص واحد ولسنا نعرض الشقة بالكامل. & – التأجير والتعامل مع المالك مباشرة ويمتنع الوسطاء. & – الإستهلاكات ( المياه – الكهرباء – النت – الغاز – خدمات اتحاد الملاك ) يتحملها المستأجر. & – يمكن التواصل عبر الواتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو خالد
|التليفون:
|+01118885493
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|العنوان:
|الجيزه 6 اكتوبر امام مسجد الحصري مول زمزم- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097494
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