غرفة مفروشة على مستوى راقي ميدان الحصري 6 أكتوبر

غرفة مفروشة للشباب أو للرجال للإيجار داخل شقة بكامل التجهيزات – موقع متميز جدا و راقي في قلب المدينة وبجانب جامعة 6 أكتوبر وميدان الحصري وجميع الخدمات المعيشية ، الغرفة داخل شقة تشطيب هاي سوبر لوكس & – كل غرفة لها خصوصية واستقلالية خاصة بها. & – المعروض للإيجار هو غرفة لشخص واحد ولسنا نعرض الشقة بالكامل. & – التأجير والتعامل مع المالك مباشرة ويمتنع الوسطاء. & – الإستهلاكات ( المياه – الكهرباء – النت – الغاز – خدمات اتحاد الملاك ) يتحملها المستأجر. & – يمكن التواصل عبر الواتس