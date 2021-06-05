غرفة مفروشة على مستوى راقي ميدان الحصري 6 أكتوبر

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
غرفة مفروشة للشباب أو للرجال للإيجار داخل شقة بكامل التجهيزات – موقع متميز جدا و راقي في قلب المدينة وبجانب جامعة 6 أكتوبر وميدان الحصري وجميع الخدمات المعيشية ، الغرفة داخل شقة تشطيب هاي سوبر لوكس & – كل غرفة لها خصوصية واستقلالية خاصة بها. & – المعروض للإيجار هو غرفة لشخص واحد ولسنا نعرض الشقة بالكامل. & – التأجير والتعامل مع المالك مباشرة ويمتنع الوسطاء. & – الإستهلاكات ( المياه – الكهرباء – النت – الغاز – خدمات اتحاد الملاك ) يتحملها المستأجر. & – يمكن التواصل عبر الواتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو خالد
التليفون: +01118885493

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الجيزه 6 اكتوبر امام مسجد الحصري مول زمزم- الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,600 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/6/2021
رقم الإعلان: 2097494
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة ايجار قديم في اكتوبر 59 سنة - في 6 أكتوبر مصر

شقة ايجار قديم في اكتوبر 59 سنة

(للإيجار)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة للايجار لمدة طوله 59 سنة سوبر لوكس بالحي الخامس 6 اكتوبر دور تاني محارة ايجار شهري 1100 ج زيادة.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,100 جنيه

5/6/2021
صورة الاعلان: شقة سكن مصر للبيع - في 6 أكتوبر مصر

شقة سكن مصر للبيع

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة بكمبوند سكن مصر الداون تاون مساحة 115 متر تشطيب سوبر لووكس شقة 12 عمارة 24 الدور الثالث المشروع .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

367,000 جنيه

22/5/2021
صورة الاعلان: شقة سكن مصر للبيع - في 6 أكتوبر مصر

شقة سكن مصر للبيع

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة بمشروع سكن مصر 115 متر مرحلة اولى بجوار الداون تون باكتوبر مدفوع 167000 جنية الاستلام خلال شهرين.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

اتصل

11/5/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع 316 بالشماليات ال2000 قطعه ب6 أكتوبر بجوار بورتو أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع 316 بالشماليات ال2000 قطعه ب6 أكتوبر بجوار بورتو أكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع 316 بالشماليات ال2000 قطعه ب6 أكتوبر بجوار بورتو أكتوبر دور كامل ينقسم الي شقتين كل شقه (.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,100,000 جنيه

27/4/2021
صورة الاعلان: 🔴 شقة 160 متر للبيع بحي ال300 شماليات 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

🔴 شقة 160 متر للبيع بحي ال300 شماليات 6 اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة 160 متر للبيع بحي ال300 شماليات 6 اكتوبر ثلاثة غرف نوم وحمامين والاستلام نصف تشطيب مطلوب 550.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

550,000 جنيه

26/4/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه على ميدان و شارع البستان الرئيسي بالشيخ زايد تشطيب الترا سوبر لوكس تشطيب شركة ادراك مكونه من : ع.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,750,000 جنيه

19/4/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: 🔴وحدات سكنية للبيع بالتقسيط على 7 سنوات - في 6 أكتوبر مصر

🔴وحدات سكنية للبيع بالتقسيط على 7 سنوات

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

🔴وحدات سكنية للبيع بالتقسيط على 7 سنوات #كمبوند #جرين_لاند 6 أكتوبر علي محور السلام الرئيس.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

اتصل

29/3/2021
صورة الاعلان: شقه فى افضل كمبوندات حدائق اكتوبر ( كمبوند واحة الريحان) - في 6 أكتوبر مصر

شقه فى افضل كمبوندات حدائق اكتوبر ( كمبوند واحة الريحان)

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع فى افضل كمبوندات حدائق اكتوبر ( واحة الريحان ) - الدور الثاني - فيو كنز كمبوند على الشارع .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

390,000 جنيه

28/3/2021
صورة الاعلان: كمبود هايد بارك - في 6 أكتوبر مصر

كمبود هايد بارك

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

خدمات كمبوند هايد بارك - الحدائق والمساحات الخضراء - حمامات سباحة - الحراسة والأمن 24 ساعة - كام.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

11,111 جنيه

25/3/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager