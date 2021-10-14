غرفة مفروشة على مستوى راقي للإيجار بموقع متميز ميدان الحصري 6 أكتوبر

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: غرفة مفروشة على مستوى راقي للإيجار بموقع متميز ميدان الحصري 6 أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

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غرفة مفروشة للشباب أو الرجال للإيجار داخل شقة بكامل التجهيزات - موقع متميز جدا و راقي في قلب المدينة وبجانب جامعة 6 أكتوبر & - كل غرفة لها خصوصية واستقلالية خاصة بها. & - المعروض للإيجار هو غرفة لشخص واحد ولسنا نعرض الشقة بالكامل. & - التأجير والتعامل مع المالك مباشرة ويمتنع الوسطاء. & - الإستهلاكات ( المياه - الكهرباء - النت - الغاز - خدمات اتحاد الملاك ) يتحملها المستأجر. & - يمكن التواصل عبر الواتس . ( متوفر حاليا غرفة واحدة ) -
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو خالد
التليفون: +201118885493

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العنوان: الجيزه 6 اكتوبر امام مسجد الحصري مول زمزم الحي السابع- الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,200 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/12/2021
رقم الإعلان: 2116818
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صورة الاعلان: غرفة مفروشة على مستوى راقي للإيجار بموقع متميز ميدان الحصري 6 أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

غرفة مفروشة على مستوى راقي للإيجار بموقع متميز ميدان الحصري 6 أكتوبر

(للإيجار)

- في 6 أكتوبر مصر

غرفة مفروشة للشباب أو الرجال للإيجار داخل شقة بكامل التجهيزات - موقع متميز جدا & - كل غرفة لها خصو.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

14/10/2021
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