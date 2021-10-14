غرفة مفروشة على مستوى راقي للإيجار بموقع متميز ميدان الحصري 6 أكتوبر

(للإيجار)
|غرفة مفروشة للشباب أو الرجال للإيجار داخل شقة بكامل التجهيزات - موقع متميز جدا و راقي في قلب المدينة وبجانب جامعة 6 أكتوبر & - كل غرفة لها خصوصية واستقلالية خاصة بها. & - المعروض للإيجار هو غرفة لشخص واحد ولسنا نعرض الشقة بالكامل. & - التأجير والتعامل مع المالك مباشرة ويمتنع الوسطاء. & - الإستهلاكات ( المياه - الكهرباء - النت - الغاز - خدمات اتحاد الملاك ) يتحملها المستأجر. & - يمكن التواصل عبر الواتس . ( متوفر حاليا غرفة واحدة ) -
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو خالد
|التليفون:
|+201118885493
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|العنوان:
|الجيزه 6 اكتوبر امام مسجد الحصري مول زمزم الحي السابع- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116818
3,000 جنيه