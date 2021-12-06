غرفة للايجار من المالك مباشرة خلف طيبة مول بعيادة طبية كبيرة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: غرفة للايجار من المالك مباشرة خلف طيبة مول بعيادة طبية كبيرة - في القاهرة مصر

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غرفة للايجار من المالك مباشرة خلف طيبة مول بعيادة طبية كبيرة تصلح لجميع التخصصات الطبية وتصلح معمل للتحاليل الطبية التخصصات الموجودة ( جراحة - رمد - اسنان - نساء ) للتواصل / 01205444747
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شيماء
التليفون: 01099173198

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العنوان: مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/12/2021
رقم الإعلان: 2113943
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