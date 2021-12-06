(للإيجار)
|غرفة للايجار من المالك مباشرة خلف طيبة مول بعيادة طبية كبيرة تصلح لجميع التخصصات الطبية وتصلح معمل للتحاليل الطبية التخصصات الموجودة ( جراحة - رمد - اسنان - نساء ) للتواصل / 01205444747
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شيماء
|التليفون:
|01099173198
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|العنوان:
|مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113943
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