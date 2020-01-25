ع شارع رئيسى شقتك متشطبة فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية متشطبة بالكامل 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) ع شارع رئيسى وقريب من مطار العاصمة وفندق الماسة واعمل شوبينج كل يوم فى اجمد المولات التجارية وكل فى افخم المطاعم كل ده باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك متشطبة فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050428
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