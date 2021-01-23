ع بعد 70 دقيقة من القاهرة امتلك شاليهك فى بلو بلو السخنة

متشلش هم الطريق وتعالى بلو بلو العين السخنة ع بعد 70 دقيقة من القاهرة و امتلك شاليه 100 م ( 2 غرفة نوم +ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس و قريب من فندق 5 نجوم و نادى صحى ورياضى ب 184 الف بس مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا و متفكرش كتير وكلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى بلو بلو العين السخنة