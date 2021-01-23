ع بعد 70 دقيقة من القاهرة امتلك شاليهك فى بلو بلو السخنة

(للتقسيط)
|متشلش هم الطريق وتعالى بلو بلو العين السخنة ع بعد 70 دقيقة من القاهرة و امتلك شاليه 100 م ( 2 غرفة نوم +ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس و قريب من فندق 5 نجوم و نادى صحى ورياضى ب 184 الف بس مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا و متفكرش كتير وكلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى بلو بلو العين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو بلو العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|184,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081090
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