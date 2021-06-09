ع بعد 60 دقيقة امتلك شاليهك فى عين هيلز

ع بعد 60 دقيقة بس امتلك شاليهك فى عين هيلز السخنة يعنى مش هتاخد وقت فى الطريق و هتستمتع بكل الخدمات اللى ملهاش مثيل زى : حمامات سباحة وكافيهات و مطاعم وخدمات تانية كتير كلها جمب شاليهك 125 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس بالمطبخ والتكيفيات باقساط مريحة جدا من غير اى فوائد يلا مستنى ايه فكر واستثمر وكلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك بالمطبخ والتكيفيات فى عين هيلز