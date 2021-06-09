ع بعد 60 دقيقة امتلك شاليهك فى عين هيلز

(للتقسيط)
|ع بعد 60 دقيقة بس امتلك شاليهك فى عين هيلز السخنة يعنى مش هتاخد وقت فى الطريق و هتستمتع بكل الخدمات اللى ملهاش مثيل زى : حمامات سباحة وكافيهات و مطاعم وخدمات تانية كتير كلها جمب شاليهك 125 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس بالمطبخ والتكيفيات باقساط مريحة جدا من غير اى فوائد يلا مستنى ايه فكر واستثمر وكلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك بالمطبخ والتكيفيات فى عين هيلز
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|عين هيلز- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|280,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096500
163,000 جنيه
274,000 جنيه
394,000 جنيه
100,000 جنيه
175,000 جنيه
317,000 جنيه
263,000 جنيه
90,000 جنيه
152,000 جنيه
169,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
168,000 جنيه