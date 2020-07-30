ع بعد 5 دقايق من الحى الدبلوماسى امتلك شقتك فى Town gate

(للبيع)
|ع بعد 5 دقائق من الحى الدبلوماسى امتلك شقتك فى Town gate باميز موقع بالعاصمة الادارية بين شارعين رئيسين وسط افضل خدمات كافيهات ومطاعم ومول تجارى وحمامات السباحة وخدمات غيرهم كتير شقتك 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|318,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064107
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