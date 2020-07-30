ع بعد 5 دقايق من الحى الدبلوماسى امتلك شقتك فى Town gate

ع بعد 5 دقائق من الحى الدبلوماسى امتلك شقتك فى Town gate باميز موقع بالعاصمة الادارية بين شارعين رئيسين وسط افضل خدمات كافيهات ومطاعم ومول تجارى وحمامات السباحة وخدمات غيرهم كتير شقتك 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية