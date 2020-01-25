ع بعد 20 دقيقة من مطار العاصمة امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)
|شقتك فى Town Gate ع بعد 20 دقيقة من مطار العاصمة والقصر الرئاسى وقريبة لكل خدماتك مولات تجارية ونادى رياضى وصحى ومطاعم وكافيهات وملاهى شقتك 180م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر بغرفة ملابس +ريسبشن + مطبخ +2 حمام )بجاردن 80م باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك قريب من خدماتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|184,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050429
190,000 جنيه
342,000 جنيه
186,000 جنيه
236,000 جنيه
165,000 جنيه
185,000 جنيه
223,000 جنيه
198,000 جنيه
158,000 جنيه
211,000 جنيه
189,000 جنيه
210,000 جنيه
177,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
2,800,000 جنيه
2,800,000 جنيه