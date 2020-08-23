ع بعد 10 دقائق من المدينة الطبية امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)
|فى Town Gate امتلك شقة ع بعد 10 دقائق من المدينة الطبية وفندق الماسة واستمتع بكل خدماتك مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة ونادى رياضى وبيوتى سنتر ومول تجارى وخدمات تانية كتير شقتك 180 م بحديقة (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بكمبوند Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|166,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065592
1,090,000 جنيه
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