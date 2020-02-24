ع بعد دقائق من مطار القاهرة الدولى امتلك شقتك فى صن كابيتال

امتلك شقتك ع بعد 25 دقيقة من مطار القاهرة الدولي وبرؤية مباشرة ع الاهرامات وبجوار المتحف المصرى الكبير شقتك 174 م (3 غرف منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) وسط كل الخدمات كافيهات ومطاعم ومولات تجارية بمقدم بسيط وباطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش احلى حياة فى صن كابيتال