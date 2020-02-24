ع بعد دقائق من مطار القاهرة الدولى امتلك شقتك فى صن كابيتال

(للبيع)
|امتلك شقتك ع بعد 25 دقيقة من مطار القاهرة الدولي وبرؤية مباشرة ع الاهرامات وبجوار المتحف المصرى الكبير شقتك 174 م (3 غرف منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) وسط كل الخدمات كافيهات ومطاعم ومولات تجارية بمقدم بسيط وباطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش احلى حياة فى صن كابيتال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|253,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054028
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