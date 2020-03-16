(للبيع)
|ع بعد دقائق من مطار العاصمة امتلك شقتك فى Town Gate بview ع اجمل البحيرات الصناعية وقريب من مول التجارى ونادى رياضى وحمامات سباحة شقتك 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|158,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056151
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