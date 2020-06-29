ع بعد دقائق من فندق الماسة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|خليك قريب من فندق الماسة وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate واستمتع بكل الخدمات كافيهات ومطاعم ومول تجارى وحمامات سباحة وبيوتى سنتر ومستشفيات وخدمات غيرهم كتير شقتك 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل مقدم وباقساط مريحة بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aya
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|332,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061817
370,000 جنيه
225,000 جنيه
384,000 جنيه
288,000 جنيه
180,000 جنيه
208,000 جنيه
237,000 جنيه
150,000 جنيه
170,000 جنيه
169,000 جنيه
175,000 جنيه
218,000 جنيه
288,000 جنيه
191,000 جنيه
294,000 جنيه