ع بعد دقائق من حى السفارات امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)
|عيش وسط السفراء وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت قريب من حى السفارات وكل الخدمات اللى هتحتاجها بيوتى سنتر وكيدز اريا وكافيهات ومول تجارى وحاجات تانية كتير شقتك 195 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام ) بفيو مميز ع حمام السباحة بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 او ابعتلنا ع الواتس وعيش مع السفراء فى تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|194,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065454
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