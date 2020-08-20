ع بعد دقائق من حى السفارات امتلك شقتك فى تاون جيت

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صورة الاعلان: ع بعد دقائق من حى السفارات امتلك شقتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

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عيش وسط السفراء وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت قريب من حى السفارات وكل الخدمات اللى هتحتاجها بيوتى سنتر وكيدز اريا وكافيهات ومول تجارى وحاجات تانية كتير شقتك 195 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام ) بفيو مميز ع حمام السباحة بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 او ابعتلنا ع الواتس وعيش مع السفراء فى تاون جيت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 194,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/8/2020
رقم الإعلان: 2065454
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