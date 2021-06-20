ع بعد دقائق من النهر الاخضر هتمتلك محلك تشطيب كامل بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|ع بعد دقائق من النهر الاخضر امتلك محلك فى العاصمة الادارية باميز موقع بمنطقة الداون تاون محل 25 م تشطيب كامل متجهز بالفرش بالدور 1 قريب من الحى الحكومى و بالقرب من ارض المعارض ب232 الف مقدم والباقى باقساط تصل الى 9 سنين من غير فوائد كل ده عندنا فى منطقة الداون تاون فى باجودا مول بالعاصمة الادارية يلا دلوقتى ومن غير تاخير فكر واستثمرو كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك محلك تشطيب كامل بمنطقة الداون تاون
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|باجودا مول- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|232,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097491
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