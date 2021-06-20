ع بعد دقائق من النهر الاخضر هتمتلك محلك تشطيب كامل بالعاصمة الادارية

ع بعد دقائق من النهر الاخضر امتلك محلك فى العاصمة الادارية باميز موقع بمنطقة الداون تاون محل 25 م تشطيب كامل متجهز بالفرش بالدور 1 قريب من الحى الحكومى و بالقرب من ارض المعارض ب232 الف مقدم والباقى باقساط تصل الى 9 سنين من غير فوائد كل ده عندنا فى منطقة الداون تاون فى باجودا مول بالعاصمة الادارية يلا دلوقتى ومن غير تاخير فكر واستثمرو كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك محلك تشطيب كامل بمنطقة الداون تاون