ع بعد دقائق من المطار امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)
|اسكن بالقرب من مطار العاصمة و حى السفارات و امتلك شقة بحديقة 180 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام + تراس ) قريب من عيادات و كافيهات وحمامات سباحة و باجمل فيو ع لاند سكيب ب 198 الف بس مقدم والباقى بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى ومن غير تفكير كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية الجديدة (
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084373
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