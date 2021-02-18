ع بعد دقائق من المطار امتلك شقتك فى تاون جيت

اسكن بالقرب من مطار العاصمة و حى السفارات و امتلك شقة بحديقة 180 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام + تراس ) قريب من عيادات و كافيهات وحمامات سباحة و باجمل فيو ع لاند سكيب ب 198 الف بس مقدم والباقى بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى ومن غير تفكير كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية الجديدة (