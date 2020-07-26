ع بعد دقائق من الجامعة الروسية امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)
|شقتك فى العاصمة الجديدة ع بعد دقائق من الجامعة الروسية وكل الخدمات اللى ممكن تحتاجها مطاعم وكافيهات وصالات جيم وسبا وتراك ومول تجارى وخدمات تانية كتير كلها جمب شقتك 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل سعر للمتر واطول فترة سداد تصل الى 96 شهر بدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك قريب من خدماتك فى تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|310,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063862
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