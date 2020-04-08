ع بعد دقائق من ارض المعارض امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

قريب من ارض المعارض امتلك شقتك فى العاصمة الادارية ع بعد دقائق من مطار العاصمة وفندق الماسة وكل الخدمات اللى تحتاجها كافيهات ومولات ومستشفيات ومدارس ومطاعم وبيوتى سنتر شقتك 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) بسعر مميز وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك قريب من خدماتك فى العاصمة الادارية