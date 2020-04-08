ع بعد دقائق من ارض المعارض امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|قريب من ارض المعارض امتلك شقتك فى العاصمة الادارية ع بعد دقائق من مطار العاصمة وفندق الماسة وكل الخدمات اللى تحتاجها كافيهات ومولات ومستشفيات ومدارس ومطاعم وبيوتى سنتر شقتك 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) بسعر مميز وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك قريب من خدماتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|218,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057564
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