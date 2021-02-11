ع بعد خطوات من اجمل شاطئ رملى امتلك شاليهك فى Blue Blue السخنة

(للبيع)
|استمتع باجمل شاطئ رملى و اجمل فيو للبحر و امتلك شاليه فى Blue Blue السخنة قريب من مارينا للصيد ومرسى اليخوت و اكوا بارك شاليه ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ + حمام ) تشطيب سوبر لوكس و بمقدم 203 الف بس و الباقى ع 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى انتهز الفرصة وكلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى بلو بلو العين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو بلو العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083561
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