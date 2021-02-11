ع بعد خطوات من اجمل شاطئ رملى امتلك شاليهك فى Blue Blue السخنة

استمتع باجمل شاطئ رملى و اجمل فيو للبحر و امتلك شاليه فى Blue Blue السخنة قريب من مارينا للصيد ومرسى اليخوت و اكوا بارك شاليه ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ + حمام ) تشطيب سوبر لوكس و بمقدم 203 الف بس و الباقى ع 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى انتهز الفرصة وكلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى بلو بلو العين السخنة