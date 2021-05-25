ع بعد خطوات من اجمل بحر امتلك شاليهك بالفرش فى لاسيرينا باى

(للتقسيط)
|شوف البحر كل يوم واستمتع بافضل خدمات مطاعم وحمامات سباحة و اكوا بارك ومارينا للصيد وقضى انت وعيلتك احلى صيف فى لاسيرينا باى راس سدر فى شاليه 75 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +حمام + رووف مميز) تشطيب سوبر لوكس ب62 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا باى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا باى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095015
74,000 جنيه
153,000 جنيه
114,000 جنيه
190,000 جنيه
126,000 جنيه
180,000 جنيه
124,000 جنيه
46,000 جنيه
25,000 جنيه
215,000 جنيه
200,000 جنيه
99,000 جنيه
70,000 جنيه
66,000 جنيه
79,000 جنيه