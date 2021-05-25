ع بعد خطوات من اجمل بحر امتلك شاليهك بالفرش فى لاسيرينا باى

شوف البحر كل يوم واستمتع بافضل خدمات مطاعم وحمامات سباحة و اكوا بارك ومارينا للصيد وقضى انت وعيلتك احلى صيف فى لاسيرينا باى راس سدر فى شاليه 75 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +حمام + رووف مميز) تشطيب سوبر لوكس ب62 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا باى راس سدر