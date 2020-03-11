ع البحيرات الصناعية امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

(للبيع)
|استمتع بافضل بحيرات الصناعية وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة 195م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس ) قريب من فندق الماسة وحى السفارات وارض المعارض ومطاعم وكافيهات ومولات تجارية بمقدم بسيط وباقساط مريحة جدا بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل view فى العاصمة الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|197,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055757
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