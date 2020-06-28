ع اجمل فيو ع اللاند سكيب اسكن في العاصمة الادارية

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|علي اجمل فيو في العاصمة الادارية الجديدة امتلك شقتك في كمبوند zavani علي المساحات الخضرا واكبر لاند سكيب واستمتع كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ومدارس ومستشفيات وخدمات غيرهم كتير وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061753
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