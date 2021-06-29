ع اجمل بحر فى سيدى عبد الرحمن امتلك شاليهك فى مراسى الساحل الشمالى

(للبيع)
|بتدور ع حياة حلوة ع البحر تعالى مراسى الساحل الشمالى و استمتع باجمل بحر صافى من غير امواج عالية وامتلك شاليهك ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ + حمام +تراس بفيو روعة ) تشطيب كامل بالتكيفيات مع افضل وارقى الخدمات اللى ملهاش مثيل عشان تعيش مرتاح وتستمتع باحلى صيف فى مراسى الساحل الشمالى ب274 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شاليه فى ارقى قرى الساحل الشمالى مع اجمل بحر فى سيدى عبد الرحمن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|مراسى الساحل الشمالى- الساحل الشمالى
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|274,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098391
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